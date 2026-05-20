17日のG1ヴィクトリアマイル

17日に行われた中央競馬のG1ヴィクトリアマイル（東京芝1600メートル）は、エンブロイダリー（牝4、森一）が完勝した。3着争いはハナ差でクイーンズウォーク（牝5、中内田）に軍配。熟練の名手も勘違いするほどの大接戦だった。

古馬牝馬によるマイル頂上決戦は、1番人気のエンブロイダリーが直線で力強く抜け出して完勝。2着には2番人気のカムニャック（牝4、友道）が入った。

大接戦となったのが3着争い。武豊が騎乗して逃げたエリカエクスプレス（牝4、杉山晴）と、差してきたクイーンズウォークが並んでゴールした。写真判定の結果、3着はクイーンズウォークだった。

YouTubeのJRA公式チャンネルは18日、「勝浦正樹が聞く！ 勝負の裏側」としてレース後の各騎手のインタビューを公開。4着になった武豊は、「3着と思って帰ってきて、喜んでいたら写真判定で4着やった。ホントかなぁと思って」と苦笑いを浮かべた。

大接戦だっただけに、ファンも同調。コメント欄には「レジェンド！俺も3着かと思ったぞw」「武豊の言葉はホンネ」「豊さん素晴らしいレース運びでした！ 3着なら激アツだったんですが…」「武さんも言ってるけどエリカは3着だと思ってました」などの声が寄せられていた。

エリカエクスプレスは完全燃焼。武豊は、「でも、この馬の良さは出せた。東京、直線長いしよく頑張ったわ。悔いはないです」と話していた。



（THE ANSWER編集部）