ザ・ブルーハーツ 「伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ”」が、NHK BS（６月13日よる11時10分〜）とBSP4K（5月29日よる９時〜）で放送される。【写真】「伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ”」場面カット1987年にシングル「リンダリンダ」でメジャーデビューの後、若者を中心にその人気に火がつき、またたく間に日本を代表するロックバンドになったザ・ブルーハーツ。今回は、そんな彼らがバンドシーンの頂点に