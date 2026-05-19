

ザ・ブルーハーツ

「伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ”」が、NHK BS（６月13日よる11時10分〜）とBSP4K（5月29日よる９時〜）で放送される。

【写真】「伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ”」場面カット

1987年にシングル「リンダリンダ」でメジャーデビューの後、若者を中心にその人気に火がつき、またたく間に日本を代表するロックバンドになったザ・ブルーハーツ。

今回は、そんな彼らがバンドシーンの頂点に躍り出た91年6月12・13日にNHKホールで行われたライブを、最新のリマスター映像で放送する。

このライブは、彼らがアルバム「Bust Waste Hip」発表後に行った全国ツアー「全日本 EAST WASTETOUR’91」のファイナル公演。前年には初の海外ツアー、そして6枚目のシングル「情熱の薔薇」では初のチャート1位を獲得し、9月に発売した同アルバムもチャート1位に輝くなど、まさに脂が乗りきっていた瞬間のライブ。

「少年の詩」「人にやさしく」「TRAIN-TRAIN」…披露される楽曲はアンセム感あふれるストレートなロックチューンであるだけでなく、その解散から30年を経たいまも CM・ドラマ・映画などに数多く使用され、時代を超えて愛される普遍性に満ちている。

ヒット曲の数々はもちろん、演奏やパフォーマンス・客席の興奮と、すべてが一体となった充実期ならではの熱量あふれる映像の放送は、当時からのファンはもちろん、はじめて彼らのパフォーマンスに触れる世代の心もゆさぶる貴重な機会となる。

伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ”

【放送予定】NHK BS

６月13日（土）夜 11時10分〜翌０時05分BSP4K

５月29日（金）夜９時00分〜９時55分