◆大相撲夏場所９日目（１８日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）にはたき込まれ、７敗目となった。豪ノ山は２敗を守る。大関・霧島（音羽山）は、東前頭５枚目・若元春（荒汐）を寄り倒し、勝ち越し、１敗を守った。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を押し出し、５勝目とした。小結・若隆景（荒汐）は、新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）に寄り切られ、２敗