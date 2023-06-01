◇東京六大学野球第5週第2日明大10―3早大（2026年5月17日神宮）2回戦2試合が行われ、明大は10―3で早大に2連勝して勝ち点3とした。湯田統真投手（3年）が7回4安打無失点と好投し、6回には岡田啓吾内野手（4年）がランニング本塁打を放った。明大の仙台育英（宮城）出身の最速151キロ右腕・湯田が7回を投げて4安打無失点で勝利に導いた。早大の6、7、8番に並んだ同校出身の打者を次々と仕留めていき「（同校出身者は）ス