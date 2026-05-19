すき家「5月得すきクーポン」第2弾登場。トッピング牛丼50円引き＆シェイク30円引きは5月31日まで。
牛丼チェーンの「すき家」は、2026年5月19日9時から31日まで、「5月得すきクーポン」第2弾を公式アプリで配信中です。
期間限定商品の「めかぶオクラ牛丼」を含むトッピング牛丼が50円引きになるほか、「Sukiシェイク アップルマンゴー」を含むすべてのSukiシェイクを30円引きで楽しめます。
Sukipassと併用可能
クーポンは2種類あります。
（1）トッピング牛丼 50円引き
牛丼、牛丼ライトのトッピング牛丼が対象で、トッピング牛丼のランチコンボも含まれます。
Sukipassと併用可能です。（2）Sukiシェイク 30円引き
対象は、Sukiシェイク（S・M・L）です。すきすきセットと、ランチコンボのシェイク変更は店頭で会計する場合のみできます。すき家公式アプリで会計の場合は対象外です。
どちらも1回の会計につき、3個まで利用できます。また、5月31日23時59分までの期間中は、何度でも使えます。デリバリーは対象外です。
株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計の場合のみ可能です。すき家公式アプリで会計する場合、併用はできません。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）