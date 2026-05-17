「生きている人を描いてはいけない」死者と結婚させる“死後婚”の風習…東北に残る“ムカサリ絵馬”の禁忌に戦慄！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
未婚のまま亡くなった人のために、死後に結婚をかなえる“死後婚”の風習「ムカサリ絵馬」。東北地方、主に山形県に江戸時代から残るとされるこの風習を題材にしたホラー漫画『鬼の居る間にわたしたちは』が、不気味な読後感を残す作品として注目を集めている。作者は、ホラーや都市伝説をテーマにした作品を数多く描く三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんだ。
本作の主人公は、怪異が見える女子高生・螢。転校生のあざみと出会ったことで、不穏な出来事に巻き込まれていく。あざみには凶悪な怪異が取り憑いており、その事件をきっかけに2人は距離を縮めていった。
しかし平穏は長く続かない。ある朝、校門に現れた男子生徒があざみに異常な執着を見せ、しつこく交際を迫り始める。螢が「生き霊とかになられたら困る」と不安を口にしていた矢先、“ムカサリ絵馬”にまつわる恐ろしい出来事が動き出す。
■描きたかったのは日本らしいホラー
三ノ輪さんによると、本作はもともとフランスの漫画アプリ向けに制作された作品だったという。「なにか日本らしいホラーにしたいなと思ったのがきっかけです」と語り、「死者と生者を同じように対等に扱うのが日本らしいな」と感じたことから、“ムカサリ絵馬”の風習に着目したそうだ。
ただ調べていくうちに、「ほかの国にも似たような風習はあり、さらにフランスは死者との結婚が認められている国でした！」と驚きもあったという。
■うっすら開いた目が意味するもの
物語終盤には、新郎姿の男子高校生の目がうっすら開く不気味な場面が登場する。それまで閉じていた目がわずかに開いた描写に、背筋が寒くなった読者も多いはずだ。
このシーンについて三ノ輪さんは、「『なぜ目が開いたのか』に明確な答えはありませんが…」と前置きしつつ、「死者と生者の境目が常にあいまいで混じり合うところが、日本のホラーの好きなところです」と語る。死んだからといって“思い”まで消えるわけではない。生と死の境界が曖昧になっていく感覚を、あの場面に込めたかったそうだ。
■破ってはいけない“掟”とは
“ムカサリ絵馬”には、決して破ってはいけないとされる言い伝えがある。それは、亡くなった人の結婚相手として「生きている人を描いてはいけない」というもの。もし実在する人の姿を描けば、“あの世へ連れていかれる”と語り継がれているのだ。作中でも、その禁忌がじわじわと恐怖を呼び寄せていく。
果たして、あざみは無事だったのか--。実際に存在する風習を知ったうえで読むと、現実と物語の境界まで曖昧になっていくような恐ろしさを味わえる作品となっている。
取材協力：三ノ輪ブン子(＠minowabunko)
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