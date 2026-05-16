King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING Digestサムネイル King & Princeの最新ライブを収めたライブBlu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」（6月24日発売）より、ライブ本編のダイジェスト映像が15日King & Prince公式YouTubeで公開された。【動画】公開されたKing & Prince、ライブ本編のダイジェスト映像昨年12月にリリースしたアルバム『STARRING』がBillboard JAPAN