

King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING Digestサムネイル

King & Princeの最新ライブを収めたライブBlu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」（6月24日発売）より、ライブ本編のダイジェスト映像が15日King & Prince公式YouTubeで公開された。

【動画】公開されたKing & Prince、ライブ本編のダイジェスト映像

昨年12月にリリースしたアルバム『STARRING』がBillboard JAPAN “HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得し、その後も同チャートTOP10に累計19週に渡ってランクインしてロングヒット中のKing & Prince。

本作はそのアルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録した、最新のライブ映像が楽しめるBlu-ray・DVDとなる。先日、リリースに先駆けて公演のオープニングを飾った楽曲「Stereo Love」のライブ映像が公開されると、「本当に全てが素敵な空間でした。豪華な舞台装置の中でダンサーさん達と楽しそうに踊り、観客席に優しい目線を送るキラキラの2人。DVDが待ち遠しい」「LIVEで見る2人が1番輝いてる」「改めてふたりでドームってすごい！カッコよくて何回も見ちゃう」と、ファンから数多くの熱いリアクションを集めていた。

15日公開されたダイジェスト映像では、「Theater」や「希望の丘」「HEART」などのアルバム収録曲をはじめ、2人体制のライブでは初めてパフォーマンスされた「Magic Touch」 「TraceTrace」「Moon Lover」「Oh My Girl」「LIFE is FUSHIGI」や、2人のソロ曲「Darling」「this time」などのライブパフォーマンスの一部を見ることができる。ライブの世界観と会場の一体感を感じることができる。

本作にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そしてもちろん「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。