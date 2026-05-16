量産仕様以上の主張を放つプロトタイプブリストル・カーズが、オープン・グランドツアラー市場へ挑んだ判断は、懸命なものだったと思う。経営を率いたトニー・クルック氏は、一定のニーズが有ると睨んでいた。【画像】ザガートが作った「つなぎ」のオープンGT412 プロトタイプ歴代のブリストルも全121枚当時の英国には、ジェンセン・インターセプターやロールス・ロイス・コーニッシュといった、上級モデルが複数存在してい