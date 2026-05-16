【モデルプレス＝2026/05/16】タレントの重盛さと美が5月15日までに自身のInstagramを更新。Tシャツワンピース姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】37歳美人タレント「セクシー」ミニ丈Tシャツワンピから美脚スラリ◆重盛さと美、ミニ丈Tシャツワンピから美脚スラリ重盛は、ハートの絵文字などと共に屋内での写真を複数投稿。キャップを被り、ミニ丈のボーダー柄のTシャツワンピース姿を披露している。Tシャツワンピースからは引