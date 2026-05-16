重盛さと美（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/05/16】タレントの重盛さと美が5月15日までに自身のInstagramを更新。Tシャツワンピース姿を公開し反響を呼んでいる。

【写真】37歳美人タレント「セクシー」ミニ丈Tシャツワンピから美脚スラリ

◆重盛さと美、ミニ丈Tシャツワンピから美脚スラリ


重盛は、ハートの絵文字などと共に屋内での写真を複数投稿。キャップを被り、ミニ丈のボーダー柄のTシャツワンピース姿を披露している。Tシャツワンピースからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。

◆重盛さと美の投稿に反響


この投稿に「可愛すぎる」「脚が綺麗すぎ」「シルエット最強」「眼福です」「カジュアルで素敵ですね」「セクシー」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】