重盛さと美、ミニ丈Tシャツワンピから美脚スラリ「脚が綺麗すぎ」「セクシー」
【モデルプレス＝2026/05/16】タレントの重盛さと美が5月15日までに自身のInstagramを更新。Tシャツワンピース姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】37歳美人タレント「セクシー」ミニ丈Tシャツワンピから美脚スラリ
重盛は、ハートの絵文字などと共に屋内での写真を複数投稿。キャップを被り、ミニ丈のボーダー柄のTシャツワンピース姿を披露している。Tシャツワンピースからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
この投稿に「可愛すぎる」「脚が綺麗すぎ」「シルエット最強」「眼福です」「カジュアルで素敵ですね」「セクシー」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳美人タレント「セクシー」ミニ丈Tシャツワンピから美脚スラリ
◆重盛さと美、ミニ丈Tシャツワンピから美脚スラリ
重盛は、ハートの絵文字などと共に屋内での写真を複数投稿。キャップを被り、ミニ丈のボーダー柄のTシャツワンピース姿を披露している。Tシャツワンピースからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
◆重盛さと美の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「脚が綺麗すぎ」「シルエット最強」「眼福です」「カジュアルで素敵ですね」「セクシー」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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