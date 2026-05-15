日本サッカー協会（JFA）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を発表した。優勝を目標に掲げる本大会に向けて、森保一監督は堂安律（フランクフルト／ドイツ）や久保建英（レアル・ソシエダ）ら主力に加え、コンディションが不安視されていた冨安健洋（アヤックス／オランダ）や遠藤航（リヴァプール／イングランド）らも招集。一方、守田英正（スポルティング／ポルトガル）や三笘薫（ブライトン／イン