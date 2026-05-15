日本サッカー協会（JFA）は15日、6月に北中米で開幕する『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバー26名を発表。負傷の影響で現在離脱中のMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）が登録メンバー入りを果たした。復帰へ向けたリハビリ中の遠藤の現状について尋ねられた森保一監督は「ボールも触りながらですけど、コンディションとしては個人で上げられる部分で、かつ試合に必要なデータから試合に出られるだけのコンデ