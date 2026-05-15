負傷離脱中の“主将”遠藤航が登録メンバー入り…森保監督「復帰へのプランは明確なものがある」
日本サッカー協会（JFA）は15日、6月に北中米で開幕する『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバー26名を発表。負傷の影響で現在離脱中のMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）が登録メンバー入りを果たした。
復帰へ向けたリハビリ中の遠藤の現状について尋ねられた森保一監督は「ボールも触りながらですけど、コンディションとしては個人で上げられる部分で、かつ試合に必要なデータから試合に出られるだけのコンディションまで上げてきている」と説明。さらに「これからイングランド（プレミアリーグ）の終盤とW杯までの準備期間でプレーできる。コンディションを上げていけることをメディカルが確認し、復帰プランも明確なものがある」と続け、プレーできる目処が立っていることを強調した。
また、プレー面はもちろんのこと「精神的な面でも期待しています」と語り、北中米W杯に向けた2季目の森保ジャパンを主将として支え続けた遠藤のベンチ内外における影響力に大きな期待を寄せた。
復帰へ向けたリハビリ中の遠藤の現状について尋ねられた森保一監督は「ボールも触りながらですけど、コンディションとしては個人で上げられる部分で、かつ試合に必要なデータから試合に出られるだけのコンディションまで上げてきている」と説明。さらに「これからイングランド（プレミアリーグ）の終盤とW杯までの準備期間でプレーできる。コンディションを上げていけることをメディカルが確認し、復帰プランも明確なものがある」と続け、プレーできる目処が立っていることを強調した。
また、プレー面はもちろんのこと「精神的な面でも期待しています」と語り、北中米W杯に向けた2季目の森保ジャパンを主将として支え続けた遠藤のベンチ内外における影響力に大きな期待を寄せた。