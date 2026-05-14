クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは、日本上陸20周年を機に実施した参加型企画『クリスピー･クリーム･ドーナツ ファン投票 2026』の上位5品を、2026年5月27日から6月23日までの間、復刻販売する。いずれもなくなり次第販売を終了する。【“推しドーナツ”5品の画像はこちら】〈クリスピー･クリーム･ドーナツ ファン投票2026概要〉『クリスピー･クリーム･ドーナツ ファン投票2026』は、日本上陸20周年のアニバーサリー企画の