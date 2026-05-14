ファンが選んだ“推しドーナツ”上位5品を期間限定で復活販売【クリスピー･クリーム･ドーナツ】

クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは、日本上陸20周年を機に実施した参加型企画『クリスピー･クリーム･ドーナツ ファン投票 2026』の上位5品を、2026年5月27日から6月23日までの間、復刻販売する。いずれもなくなり次第販売を終了する。

【“推しドーナツ”5品の画像はこちら】

〈クリスピー･クリーム･ドーナツ ファン投票2026概要〉

『クリスピー･クリーム･ドーナツ ファン投票2026』は、日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして2025年12月よりスタートした。KKDJがこれまで日本で開発してきた約1,000種以上のドーナツの中から、特に人気の高かった50品をノミネートし、特設サイトや公式SNS、店頭など様々な場所で投票を行った。

このほど、総投票数8万を超える中から選ばれた“推しドーナツ”上位5品が決定し、2026年5月27日から期間限定で復刻販売する。

◆【第1位(2019年発売)】『ミント チョコ ケーキ』

【販売価格】378円(イートイン385円)

ミント風味コーティングを使った爽やかなドーナツ。チョコ オールドファッションをミント風味コーティングでつつみ、ビターチョコでストライプを描いた。仕上げに、チョコチップをミントの空に浮かぶ星のようにトッピングしている。

「当時食べられなかったので復活してほしい!」「他にはないドーナツなので食べてみたい!」などの声が寄せられ、WEB投票開始時から安定した支持を集めた。

◆【第2位(2020年発売)】『ロータス ビスコフ ホワイトクリーム』

【販売価格】356円(イートイン363円)

ベルギーで85年以上愛されているビスケット「ロータス ビスコフ」とのコラボレーション商品。「ロータス ビスコフ」をホワイトクリームの上にくだき、中央にはまるごと1枚を贅沢にトッピングした。クリームにカラメルのほのかな甘さとシナモンの香りがやさしく広がる。

2020年の初コラボ時の人気の高さから2023年･2024年にもコラボレーションを実施してきた。2021年に実施したファン投票でも2位にランクインしており、引き続き根強い支持を集めた。

◆【第3位(2021年発売)】『アザラシ カスタード』

【販売価格】378円(イートイン385円)

ホワイトチョコでコーティングしたドーナツに、ビターチョコで顔を描いた。中には北海道産ミルクとバニラビーンズ入りのカスタードクリームを入れた。

◆【第4位(2024年発売)】『ティラミス クリーム』

【販売価格】378円(イートイン385円)

ドーナツの中にマスカルポーネ入りクリームを入れ、コクのあるチーズ風味のコーティングで包んだ。仕上げにほろ苦いコーヒーソースと、オリジナルブレンドのココアパウダーをかけ、風味豊かに仕上げた。

◆【第5位(2015年発売)】『ニューヨーク チーズケーキ』

【販売価格】378円(イートイン385円)

ニューヨークチーズケーキの濃厚でクリーミーな味わいをドーナツで再現した。クリームチーズ入りの風味豊かなフィリングに、アーモンドクランチとグラハムクッキーの香ばしさがマッチした、くせになるおいしさ。

◆『Love 5ダズン ハーフ(6個)』

【販売価格】1,976円(イートイン2,013円)

オリグレと“推しドーナツ”5品をボックスに詰め合わせた。