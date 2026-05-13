日本クラウン内のレーベル・PANAMの設立55周年を記念したカバー企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」の第7弾で、フォークソングを代表する名曲「22才の別れ」が聖飢魔IIのデーモン閣下のリメイクカバーで本日5月13日にリリースされた。同曲のMVとメイキングムービーもPANAMのYouTubeチャンネルに公開された。メイキングには同企画のプロデューサーでありギターの名手でもある佐橋佳幸をはじめ、名だたるミュージシャンの準備段