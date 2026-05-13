全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を5月13日から17日まで開催する。アジアやアメリカ、ヨーロッパ、オセアニア行きなどに設定がある。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は6月1日から2027年3月31日までで、路線により設定期間は異なる。予約クラスはビジネスクラスが「P」、プレミアムエコノミークラスが「N」、エコノミークラスが「K・L」。・日本各地発着（エコノミ