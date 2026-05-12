第18回北京市スポーツ大会のダンススポーツコンペティションのインターミッションで、審判員らが即興で披露したラテンダンスの動画がネットで大きな話題を集めている。ピシッとしたスーツ姿の審判員は軽く打ち合わせをしただけで、往年のヒット曲に合わせてダンスを披露。リハーサルを行ったわけでもないのに、プロフェッショナルなポーズと動きで息の合ったダンスを披露した。審判員らが踊る動画が人気を集めた直接的な原因は、そ