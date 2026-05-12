“運動会で青空のもと、家族で囲んだ焼肉”、“夏休みの夕暮れ、庭に広がるあの香り”。北海道白糠町（しらぬかちょう）で育った人々にとって、焼肉に欠かせない味付け肉『鳥じん・らむじん・ぶたじん』は、単なる食べ物ではなく“思い出そのもの”です。 しかし2025年、50年以上にわたりこの味を守り続けてきた製造元の廃業により、町のソウルフードは消滅の危機に直面しました。その絶体絶命のピンチに「この味を消すわけ