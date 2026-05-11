ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「クライストチャーチ編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったかいと（田代魁音）ととあ（金沢十亜）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。【動画】かいとがとあの“理想の告白”を実現！「とわに愛します」■ギリギリまで迷っていたとあ「こんなに好きになってく