９日のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」は、メインゲストにＭ−１王者たくろうを迎えた２週目が放送された。たくろうに言いたいことがある芸人として、武智、真べぇが登場した。武智が「僕、Ｍ−１大好きなんです」と言うと、さんまが「お前、Ｍ−１でどえらい目に遭うてんやろ？」と８年前の大事件をイジり。ひな壇の奥田修二が「Ｍ−１がどえらい目に遭ったんですよ！」と訂正させて爆笑が起こり、「被疑者武智（泥