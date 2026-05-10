5月10日、京都競馬場で行われた1R・3歳未勝利（牝・ダ1800m）は、武豊騎乗の1番人気、ミルボナー（牝3・栗東・高野友和）が快勝した。3馬身差の2着に2番人気のグロリアス（牝3・栗東・新谷功一）、3着にメイショウメゴヒメ（牝3・栗東・大橋勇樹）が入った。勝ちタイムは1:53.3（良）。【武豊日記】天皇賞の振り返りと今週のレースの抱負単勝1.6倍の支持武豊騎乗の1番人気、ミルボナーが断然の支持に応え快勝した。スタートを