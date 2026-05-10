歌手で俳優の木村拓哉（53）が10日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演。人気者のゲストの出演を喜んだ。今月のマンスリーゲストはお笑いコンビ「千鳥」の2人。木村は「スタッフから“どなたか、お話ししたい方いらっしゃいます？”と言ってもらって。作品のプロモーションとかで2人の番組にお邪魔したりとかもさせてもらっていたんで、この間もご一緒したんで」と木村から千鳥の名