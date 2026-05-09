[5.9 プレミアリーグ第36節](AMEXスタジアム)※23:00開始<出場メンバー>[ブライトン]先発GK 1 バルト・フェルブルッヘンDF 5 ルイス・ダンクDF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケDF 24 フェルディ・カディオールDF 29 マキシム・デ・クーパーMF 11 ヤンクバ・ミンテMF 13 ジャック・ヒンシェルウッドMF 17 カルロス・バレバMF 22 三笘薫MF 30 パスカル・グロスFW 18 ダニー・ウェルベック控えGK 23 ジェイソン・スティールDF 2