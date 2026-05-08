BE:FIRSTが、5月6日(水)に発売された9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」のSpecial Dance Performance映像撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像をYouTubeにて公開した。今回公開された映像は、「自然体でぶちかましているのに、結果として一番かっこいい。」そんなBE:FIRSTの姿が表現されたSpecial Dance Performance映像の撮影の舞台裏を収めたものだ。シンプルなロケーションで行われたメインのダンス