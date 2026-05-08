俳優の鈴鹿央士が主演するNetflixシリーズ『喧嘩独学』が、動画配信サービス「Netflix」で6月11日より世界独占配信される。メイン予告とキーアート、追加キャストが一挙解禁された。【動画】Netflixシリーズ『喧嘩独学』メイン予告本作は、「LINEマンガ」発の同名ウェブトゥーンが原作。国内累計閲覧数5.4億回、グローバル累計22.8億回（いずれも2026年1月時点）を誇る人気作で、今回が初の実写化となる。監督は武内英樹、脚本