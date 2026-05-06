「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。俳優・濱田龍臣が出演した5月5日（火・祝）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！【動画】子役がぶち当たる“14歳の壁”「龍馬伝」「ウルトラマンジード」濱田龍臣はどう乗り越えた？子役がぶち当たる“14歳