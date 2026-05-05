M!LKの佐野勇斗さんは5月5日、自身のInstagramを更新。家族旅行ショットを披露しました。【写真】佐野勇斗、家族旅行ショット「爆裂家族すぎてる、、、」佐野さんは「家族で爆裂かましてきた」とつづり、6枚の写真を投稿。水族館を楽しむ姿や2人の弟とのきょうだいショット、3世代の家族集合ショットなど家族旅行の様子を披露しています。この投稿にコメントでは「爆裂家族すぎてる、、、」「仲良しだね〜 いい写真」「めちゃくち