【漫画】本編を読む一緒に暮らして初めてわかるモラハラ気質。付き合っているころは優しくて理想的な人だったのに、結婚後に本性を現すのはなぜなのだろうか。『くたばれ、モラ夫！ 離婚裁判はじめます』（さとうもえ：原作、松本麻希：漫画/KADOKAWA）は、過剰な束縛をしてくる夫に苦しむ女性が人生の再構築のために離婚への道を歩んでいく物語だ。主人公・みちは5年前に5歳年上の夫と結婚し、今はカフェでパートとして働いて