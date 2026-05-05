G2「第11回レディースオールスター」は香川県のボートレースまるがめを舞台に熱戦の幕が開く。初日12Rのドリーム戦には投票数1〜6位までの人気選手が参戦。ファンの思いを背負って激戦を繰り広げそうだが、1号艇の高憧四季が期待に応えるか。ファン投票1位でドリーム戦の1号艇を獲得した高憧。前検の感触も中堅程度はあっただけに先に回れば逃げ切れる。スタートにしっかりと集中して感謝の圧逃劇を演じてみせる。対抗は乗り