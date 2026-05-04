今日（5月4日）、熊本県南阿蘇村の観光施設「阿蘇ファームランド」は、駐車場がほぼ満車になるほど多くの観光客でにぎわっていました。 【写真を見る】ゴールデンウィークに観光地で車がパンク…熊本県内でもJAF出動「1日100件ペース」最多の原因は“バッテリー関連” 宮崎県から「宮崎からきました。赤牛食べて、ここで子どもと楽しめるものがあればと」福岡県から「車で2時間15分20分くらい。遊