５月３日に京都競馬場で行われた「Ｇ１・天皇賞（春）」で表彰式のプレゼンターを務めた着物姿の美女が注目を集めた。ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める女優の見上愛が馬柄の着物姿で登場。レース後は自身のＳＮＳを更新。激戦となったレースを振り返り「判定を待っているときは、もしかして同着１位なのか？！どっちが勝ったんだ？！などと、みんなでドキドキワクワクしておりました。トークショーのときに、北村