公式インスタグラムの投稿を巡って声明J1ファジアーノ岡山が5月3日、クラブ公式サイトで声明を発表。「深くお詫び申し上げます」と、公式インスタグラムの投稿について謝罪をした。岡山は2日、明治安田J1百年構想リーグの第14節でサンフレッチェ広島と対戦した。広島との中国ダービーを1-0で制したなかで、翌日の3日に公式インスタグラムで投稿された動画を削除した。当該投稿にて、MF宮本英治とFW河野孝汰の振る舞いが広島