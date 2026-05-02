将棋の八大タイトルのひとつ、棋聖戦の挑戦者決定戦がきのう、東京の将棋会館で指され、富山市出身の服部慎一郎七段が羽生善治九段を破りました。服部七段は現在、棋聖のタイトルを持つ藤井聡太六冠に挑みます。服部七段は羽生九段と、これまで4回対戦し、通算成績は1勝3敗と分が悪かったものの、きのうは服部七段が156手で羽生九段に勝ちました。服部七段は初のタイトル戦挑戦です。棋聖のタイトルは藤井六冠が6連覇中で、服部七