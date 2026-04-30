100年の時を超えて愛され続ける名香〈シャリマー〉から、ローズを主役にした特別な一本が登場。ゲランの「シャリマー ミレジム ローズ」は、数量限定で展開されるラグジュアリーなフレグランスです。優雅でセンシュアルな香りは、大人の女性の魅力を引き立て、日常に特別な余韻を添えてくれます♡ ローズが主役の特別な香り 2026年に登場する「シャリマー ミレジム ロ}