1番打者の固定は、どの球団も頭が痛い問題。ハマる選手がいればいいが、そうでない場合は、とっかえひっかえのケースも少なくない。【もっと読む】伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！それが顕著なのが最下位に転落した日本ハムだ。今季、1番打者に起用された選手はリーグ最多の9人。同2位で6人の楽天の1.5倍である。29日の西武戦は西川が指名されたものの、4タコと結果が出ず、チーム