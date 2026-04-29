韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「보쌈（ポッサム）」の意味知ってる？「보쌈（ポッサム）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、豚肉の甘い脂がおいしい料理のこと！「보쌈（ポッサム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は