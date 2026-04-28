LGエレクトロニクス・ジャパンは、サーキュレーター付き空気清浄機「LG PuriCare Pet Gen3」の発売を決定し、一般販売に先駆けて2026年4月28日（火）から5月28日（木）23:59まで、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行支援を受け付けます。 「LG PuriCare Pet Gen3」 記事のポイント 空気清浄機で浄化した空気をサーキュレーターで送り出すことで、すばやくきれいな空気を循環させることが可能。ペッ