フィギュアスケートのペアで日本勢初の五輪金メダルを獲得した三浦璃来木原龍一の“りくりゅう”に密着したNHKスペシャル「りくりゅう完全版」が、5月2日午前8時15分から放送される。引退表明後初となる独占インタビューを加え、あの感動の舞台裏と現在の心境に迫る内容となる。【写真】笑顔がかわいい！カナダのスーパーで買い物を楽しむりくりゅう2026年のミラノ・コルティナ五輪で、大逆転の金メダルをつかんだ2人。フリ