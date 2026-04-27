フィギュアスケートのペアで日本勢初の五輪金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一の“りくりゅう”に密着したNHKスペシャル「りくりゅう完全版」が、5月2日午前8時15分から放送される。引退表明後初となる独占インタビューを加え、あの感動の舞台裏と現在の心境に迫る内容となる。【写真】笑顔がかわいい！カナダのスーパーで買い物を楽しむりくりゅう2026年のミラノ・コルティナ五輪で、大逆転の金メダルをつかんだ2人。フリ