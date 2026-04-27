三浦璃来＆木原龍一、大逆転金の裏側と引退決断「新たな一歩も“りくりゅう”で踏み出す」
フィギュアスケートのペアで日本勢初の五輪金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一の“りくりゅう”に密着したNHKスペシャル「りくりゅう完全版」が、5月2日午前8時15分から放送される。引退表明後初となる独占インタビューを加え、あの感動の舞台裏と現在の心境に迫る内容となる。
【写真】笑顔がかわいい！カナダのスーパーで買い物を楽しむりくりゅう
2026年のミラノ・コルティナ五輪で、大逆転の金メダルをつかんだ2人。フリー演技後、氷上で涙を流し抱き合う姿は、日本のみならず世界中に感動を広げた。互いを信じ支え合う姿が、多くの人の記憶に刻まれている。
2人は約7年前、「雷が落ちた」という衝撃的な出会いをきっかけにペアを結成。数々の困難を乗り越えながら絆を深め、世界の頂点へと上り詰めた。
NHKは五輪直後の2026年2月、カナダの練習拠点での日常や金メダル獲得の裏側を取材し、関係者の証言とともに番組として放送。今回の完全版では、その内容に加え、引退表明後に行われた初の独占インタビューを新たに収録した。
番組では、引退という決断に至った背景や、現在の率直な思い、そして今後見据える未来について、三浦と木原が赤裸々に語る。タイトルにある通り「新たな一歩も“りくりゅう”で踏み出す」という言葉に象徴されるように、競技生活の先にある2人の関係性にも焦点が当てられる。
五輪の感動を再び味わえるとともに、その先の物語まで描く55分。トップアスリートとして歩んできた軌跡と、新たなスタートに向けた現在地が明かされる。
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2026年のミラノ・コルティナ五輪で、大逆転の金メダルをつかんだ2人。フリー演技後、氷上で涙を流し抱き合う姿は、日本のみならず世界中に感動を広げた。互いを信じ支え合う姿が、多くの人の記憶に刻まれている。
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番組では、引退という決断に至った背景や、現在の率直な思い、そして今後見据える未来について、三浦と木原が赤裸々に語る。タイトルにある通り「新たな一歩も“りくりゅう”で踏み出す」という言葉に象徴されるように、競技生活の先にある2人の関係性にも焦点が当てられる。
五輪の感動を再び味わえるとともに、その先の物語まで描く55分。トップアスリートとして歩んできた軌跡と、新たなスタートに向けた現在地が明かされる。