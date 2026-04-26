【建設・住宅・不動産】 1878大東建託point：建設事業の受注高回復と、賃貸管理の入居率・管理戸数の推移 1939四電工point：手持ち工事の進捗率と、完成工事総利益率（粗利）の改善具合 1950日本電設工業point：JR向け鉄道電気工事の期末受注残高の積み上がりと資材転嫁 5280ヨシコンpoint：不動産販売部門の在庫回転率と、静岡県内再開発案件の売却益 8803平和不動産point：賃貸ビルの空室率と、兜町再