【4月27日】今日の決算111社　チェックポイント

【建設・住宅・不動産】

1878 大東建託

point：建設事業の受注高回復と、賃貸管理の入居率・管理戸数の推移

1939 四電工

point：手持ち工事の進捗率と、完成工事総利益率（粗利）の改善具合

1950 日本電設工業

point：JR向け鉄道電気工事の期末受注残高の積み上がりと資材転嫁

5280 ヨシコン

point：不動産販売部門の在庫回転率と、静岡県内再開発案件の売却益

8803 平和不動産

point：賃貸ビルの空室率と、兜町再開発に伴う不動産売却益の有無

8898 センチュリー21

point：フランチャイズ加盟店数の推移と、1店舗あたりの加盟店手数料

3482 ロードスターキャピタル

point：投資用不動産の売却利益と、貸付型クラウドファンディング残高

3496 アズーム

point：月極駐車場のサブリース管理台数の純増数と、稼働率の推移

【食品・農林水産】

2114 フジ日本精糖

point：精糖事業の販売単価と原材料コスト、タイ子会社の業績寄与度

2692 伊藤忠食品

point：売上高営業利益率の推移と、物流効率化によるコスト抑制効果

2892 日本食品化工

point：トウモロコシ相場の変動影響と、高付加価値コーンスターチの販売

2216 カンロ

point：グミ・飴の販売数量拡大と、原材料高の価格転嫁と増産体制の成否

2811 カゴメ

point：国際事業の営業利益と、国内野菜飲料・調味料の価格改定効果

2579 コカ・コーラBJH

point：価格改定後の販売数量維持と、売上単価の上昇幅・物流効率化

2926 篠崎屋

point：既存直営店の客数・客単価の推移と、不採算店閉鎖による利益改善

1381 アクシーズ

point：鶏肉の販売数量と飼料価格の変動、中食向け製品の構成比変化

【IT・ソフト・通信・広告】

3092 ZOZO

point：ZOZOTOWNの商品取扱高（GMV）成長率と、広告事業の売上貢献

3839 ODKソリューションズ

point：大学入試システムの売上維持と、新規SaaS事業の契約件数進捗

4308 Jストリーム

point：ライブ配信の案件数と、販促・教育向け動画の継続課金収入の動向

4373 シンプレクス・HD

point：金融機関向けDXのコンサル受注残高と、エンジニアの稼働率

4417 GSX

point：サイバー攻撃増加に伴うセキュリティ教育・診断の契約数の伸び

4709 IDHD

point：システム運営管理の継続案件比率と、クラウド移行支援の受注拡大

4762 エックスネット

point：機関投資家向けシステムの既存利用料収入と、SaaS移行の進捗

6185 SMN

point：Cookie規制下での広告配信取扱高と、TV接続データ事業の収益化

8056 BIPROGY

point：DX関連システムインテグレーションの受注残と、サブスク売上比率

9687 KSK

point：半導体・車載向けソフト開発の受注状況と、エンジニア稼働率

9715 トランス・コスモス

point：BPO事業の営業利益率と、海外拠点の赤字縮小・黒字化の状況

3836 アバントグループ

point：連結会計システムのライセンス保守売上と、コンサル部門の増員数

6888 アクモス

point：ITインフラ保守案件の継続率と、自治体向けシステム更新の受注

9219 ギックス

point：データ分析支援の契約継続件数と、主要顧客1社あたりの売上高

2492 インフォマート

point：電子請求書プラットフォームの利用企業数と、月額利用料収入推移

4768 大塚商会

point：PC更新需要の反動減をカバーするソフト・サービス売上の伸び

5257 ノバシステム

point：金融・生保向けシステム開発の受注残高と、エンジニア採用・稼働

2410 キャリアデザインセンター

point：転職サイトの掲載件数と、人材紹介の決定人数・紹介単価の動向

【化学・素材・ガラス】

4220 リケンテクノス

point：車載・建材用コンパウンドの用途別販売数量と、円安による利益寄与

4410 ハリマ化成グループ

point：製紙用薬品の需要動向と、電子材料・樹脂事業の営業利益率

4626 太陽HD

point：世界首位の半導体・プリント基板向け薬液の出荷量と医療事業収益

5208 有沢製作所

point：スマホ・半導体向け電子材料の在庫調整の完了度と受注回復時期

7942 JSP

point：自動車用発泡プラスチックの販売量と、海外拠点のエネルギーコスト

7947 エフピコ

poin作所

point：スマホ・半導体向け電子材料の在庫調整の完了度と受注回復時期

7942 JSP

point：自動車用発泡プラスチックの販売量と、海外拠点のエネルギーコスト

7947 エフピコ

point：テイクアウト向け容器の販売単価とリサイクル容器の比率・採算性

4221 大倉工業

point：液晶用光学フィルムの受注回復動向と、合成樹脂の価格改定進捗

4463 日華化学

point：アジア向け繊維用界面活性剤の売上高と、化粧品事業の利益率改善

5214 日本電気硝子

point：FPD用ガラスの出荷回復と、不採算事業の整理・減損計上の有無

【鉄鋼・金属・機械】

5440 共英製鋼

point：国内鉄筋用棒鋼の販売価格と、鉄スクラップとのスプレッド変動

5444 大和工業

point：米国でのH形鋼販売価格と、米国子会社からの持分法投資損益

5659 日本精線

point：水素・半導体ガス向けステンレス鋼線の売上と、ニッケル相場影響

5905 日本製罐

point：18リットル缶の出荷数量と、ブリキ原材料価格の転嫁状況

6135 牧野フライス製作所

point：中国・米国など地域別の受注高と、期末における受注残高の水準

6325 タカキタ

point：畜産農家向け農機具の販売台数と、補助金有無による受注変動

6391 加地テック

point：水素ステーション・ガス用圧縮機の受注残高とメンテナンス収益割合

6454 マックス

point：国内住宅設備（換気等）の販売数と、海外建築用釘打機の伸長

9962 ミスミグループ本社

point：VONA事業の取扱高と、FA事業における中国市場の底打ち状況

6870 日本フェンオール

point：防災システムの大型案件完了時期と、半導体装置向け熱制御部品

5959 岡部

point：建築用構造機材の出荷数量と、米国市場におけるボルト販売の成否

6268 ナブテスコ

point：産業ロボット向け精密減速機の受注回復と、自動ドア保守の利益率



【電気機器・精密機器】

6770 アルプスアルパイン

point：車載向けモジュールへのシフト状況と、スマホ用部品の在庫水準

6932 遠藤照明

point：LED照明の販売単価と、省エネ・無線制御システムの受注件数

6961 エンプラス

point：データセンター向け光通信用レンズの需要急拡大と、半導体利益率

6971 京セラ

point：半導体・電子部品セグメントの利益と、通信事業の構造改革の進捗

6981 村田製作所

point：積層セラミックコンデンサの稼働率と、スマホ・車載の受注回復

7741 HOYA

point：半導体用マスクブランクスの出荷動向と、HDD基板の需要回復

8035 東京エレクトロン

point：次世代半導体製造装置の受注高と、中国向け輸出規制の業績影響

6817 スミダコーポレーション

point：EV・ADAS向け車載コイルの売上と、欧州市場の景況感による影響

6920 レーザーテック

point：EUV向け検査装置の受注残高・納品進捗と、研究開発費の売上比率



【自動車・輸送機器】

5332 TOTO

point：中国不動産低迷による海外事業への影響と、国内リフォーム需要

5333 NGK（日本ガイシ）

point：排ガス浄化用セラミックスの需要推移と、NAS電池の受注状況

5334 日本特殊陶業

point：プラグ補修用の堅調な需要と、半導体パッケージの在庫調整状況

8015 豊田通商

point：アフリカ事業の利益貢献と、リチウム等の車載電池材料の取扱量



【小売・卸売・サービス】

3137 ファンデリー

point：宅配弁当の定期購入者数の推移と、マーケティング費の投資対効果

368A 北里コーポレーション

point：新規上場後の成長投資の規模感と、既存事業が生むキャッシュフロー

4318 クイック

point：製造・建設向け人材紹介の成約件数と、1件あたりの紹介手数料単価

4679 田谷

point：既存店売上高の回復状況と、不採算店閉鎖による損益分岐点の低下

7475 アルビス

point：北陸での既存店売上前年比と、生鮮利益率・物流2024年問題コスト

8103 明和産業

point：中国向け化学品取引の動向と、高配当性向に基づく株主還元の姿勢

8133 伊藤忠エネクス

point：ガソリン販売の利益マージンと、次世代燃料を含む卸売事業の利益

2428 ウェルネット

point：コンビニ決済手数料の改定による影響と、スマホ決済アプリの普及度

7539 アイナボHD

point：住宅設備機器卸の売上高と、リフォーム・大型物件の受注残高

7625 グローバルダイニング

point：既存店の客数・客単価の前年比と、インバウンド取込による増収幅

7976 三菱鉛筆

point：ドイツ法人買収による海外展開加速と、高単価筆記具の海外販売比率



【運輸・物流】

9001 東武鉄道

point：鉄道旅客収入の回復率と、スカイツリー周辺のレジャー事業利益

9020 東日本旅客鉄道

point：新幹線・定期券収入の推移と、Suica経済圏など非鉄道事業の成長

9021 西日本旅客鉄道

point：インバウンドによる山陽新幹線の好調さと、固定費削減の継続効果

9044 南海電気鉄道

point：関空アクセス利用者の回復と、沿線再開発の不動産販売利益貢献

9064 ヤマトHD

point：宅急便単価引き上げの効果と、外部委託物流費の抑制による改善幅

9104 商船三井

point：ONE社からの持分法配当と、自動車船・LNG長期契約の安定収益

9110 NSユナイテッド海運

point：ケープサイズ船の市況変動による業績影響と、配当性向の水準

9201 日本航空

point：国際線旅客単価の維持と、貨物便収益および燃油・為替の変動影響

9202 ANAHD

point：国内線の高稼働維持と、国際線旅客単価・LCC（Peach）の黒字定着

9206 スターフライヤー

point：北九州発着路線の自社便搭乗率と、ユニットコスト管理の状況

9301 三菱倉庫

point：医薬品物流を含む倉庫稼働率と、不動産部門の空室率・賃料水準

9362 兵機海運

point：外航・内航それぞれの貨物輸送量と、燃料費調整制度による転嫁



【金融・証券・保険】

2127 日本M&Aセンター

point：成約件数・受託案件数の回復ペースと、コンプライアンス体制の整備

6080 M&Aキャピタル

point：コンサルタント1人あたり成約件数と、大型案件の成約タイミング

6196 ストライク

point：銀行・税理士等からの紹介案件の積み上がりと、ウェブ相談件数

7172 JIA

point：航空機・船舶オペリース組成件数の回復と、売却益計上のタイミング

7177 GMOフィナンシャル

point：FX・CFD取引高と、金利上昇に伴う受入利息の増加幅を確認

8616 東海東京FH

point：富裕層向け委託手数料収入の増減と、IPO等の投資銀行業務成約

8699 HSHD

point：証券・銀行事業の利鞘とシナジー効果、システム費用の抑制状況

8700 丸八証券

point：東海地方の対面営業による投信・株手数料収入と、預かり資産残高

8704 トレイダーズHD

point：FX取引数量のシェア拡大と、システム内製化によるコスト率の変化



【電気・ガス・エネルギー】

9503 関西電力

point：原発稼働による燃料費削減効果の大きさと、卸電力市場での販売利益

9506 東北電力

point：燃料費調整制度のタイムラグ影響と、女川原発再稼働の進捗状況

9507 四国電力

point：伊方原発の安定稼働と、燃料価格変動・再エネ出力抑制の収益影響

9508 九州電力

point：原発定期検査の重複リスクと、半導体工場誘致に伴う電力需要の伸び

9511 沖縄電力

point：石炭比率が高い燃料構成への影響と、料金値上げによる収益改善幅

9533 東邦瓦斯

point：ガス販売数量と電力小売契約数、原料費調整制度の進捗を確認

9534 北海道瓦斯

point：寒冬によるガス需要増の有無と、電力小売など附帯事業の利益貢献



【教育・その他サービス】

7600 日本エム・ディ・エム

point：米国での自社製品（人工関節等）の売上比率と、為替・診療報酬影響

9158 シーユーシー

point：支援先医療機関数の拡大と、透析・訪問看護ステーションの開設進捗

9733 ナガセ

point：東進の現役生・浪人生別生徒数の推移と、模試受験者数の動向

9914 植松商会

point：東北の製造業向け機械工具販売実績と、半導体関連設備投資の需要

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。