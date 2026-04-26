【4月27日】今日の決算111社　チェックポイント

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【建設・住宅・不動産】

1878　大東建託
　point：建設事業の受注高回復と、賃貸管理の入居率・管理戸数の推移

1939　四電工
　point：手持ち工事の進捗率と、完成工事総利益率（粗利）の改善具合

1950　日本電設工業
　point：JR向け鉄道電気工事の期末受注残高の積み上がりと資材転嫁

5280　ヨシコン
　point：不動産販売部門の在庫回転率と、静岡県内再開発案件の売却益

8803　平和不動産
　point：賃貸ビルの空室率と、兜町再開発に伴う不動産売却益の有無

8898　センチュリー21
　point：フランチャイズ加盟店数の推移と、1店舗あたりの加盟店手数料

3482　ロードスターキャピタル
　point：投資用不動産の売却利益と、貸付型クラウドファンディング残高

3496　アズーム
　point：月極駐車場のサブリース管理台数の純増数と、稼働率の推移

【食品・農林水産】

2114　フジ日本精糖
　point：精糖事業の販売単価と原材料コスト、タイ子会社の業績寄与度

2692　伊藤忠食品
　point：売上高営業利益率の推移と、物流効率化によるコスト抑制効果

2892　日本食品化工
　point：トウモロコシ相場の変動影響と、高付加価値コーンスターチの販売

2216　カンロ
　point：グミ・飴の販売数量拡大と、原材料高の価格転嫁と増産体制の成否

2811　カゴメ
　point：国際事業の営業利益と、国内野菜飲料・調味料の価格改定効果

2579　コカ・コーラBJH
　point：価格改定後の販売数量維持と、売上単価の上昇幅・物流効率化

2926　篠崎屋
　point：既存直営店の客数・客単価の推移と、不採算店閉鎖による利益改善

1381　アクシーズ
　point：鶏肉の販売数量と飼料価格の変動、中食向け製品の構成比変化

【IT・ソフト・通信・広告】

3092　ZOZO
　point：ZOZOTOWNの商品取扱高（GMV）成長率と、広告事業の売上貢献

3839　ODKソリューションズ
　point：大学入試システムの売上維持と、新規SaaS事業の契約件数進捗

4308　Jストリーム
　point：ライブ配信の案件数と、販促・教育向け動画の継続課金収入の動向

4373　シンプレクス・HD
　point：金融機関向けDXのコンサル受注残高と、エンジニアの稼働率

4417　GSX
　point：サイバー攻撃増加に伴うセキュリティ教育・診断の契約数の伸び

4709　IDHD
　point：システム運営管理の継続案件比率と、クラウド移行支援の受注拡大

4762　エックスネット
　point：機関投資家向けシステムの既存利用料収入と、SaaS移行の進捗

6185　SMN
　point：Cookie規制下での広告配信取扱高と、TV接続データ事業の収益化

8056　BIPROGY
　point：DX関連システムインテグレーションの受注残と、サブスク売上比率

9687　KSK
　point：半導体・車載向けソフト開発の受注状況と、エンジニア稼働率

9715　トランス・コスモス
　point：BPO事業の営業利益率と、海外拠点の赤字縮小・黒字化の状況

3836　アバントグループ
　point：連結会計システムのライセンス保守売上と、コンサル部門の増員数

6888　アクモス
　point：ITインフラ保守案件の継続率と、自治体向けシステム更新の受注

9219　ギックス
　point：データ分析支援の契約継続件数と、主要顧客1社あたりの売上高

2492　インフォマート
　point：電子請求書プラットフォームの利用企業数と、月額利用料収入推移

4768　大塚商会
　point：PC更新需要の反動減をカバーするソフト・サービス売上の伸び

5257　ノバシステム
　point：金融・生保向けシステム開発の受注残高と、エンジニア採用・稼働

2410　キャリアデザインセンター
　point：転職サイトの掲載件数と、人材紹介の決定人数・紹介単価の動向

【化学・素材・ガラス】

4220　リケンテクノス
　point：車載・建材用コンパウンドの用途別販売数量と、円安による利益寄与

4410　ハリマ化成グループ
　point：製紙用薬品の需要動向と、電子材料・樹脂事業の営業利益率

4626　太陽HD
　point：世界首位の半導体・プリント基板向け薬液の出荷量と医療事業収益

5208　有沢製作所
　point：スマホ・半導体向け電子材料の在庫調整の完了度と受注回復時期

7942　JSP
　point：自動車用発泡プラスチックの販売量と、海外拠点のエネルギーコスト

7947　エフピコ
　poin作所
　point：スマホ・半導体向け電子材料の在庫調整の完了度と受注回復時期

7942　JSP
　point：自動車用発泡プラスチックの販売量と、海外拠点のエネルギーコスト

7947　エフピコ
　point：テイクアウト向け容器の販売単価とリサイクル容器の比率・採算性

4221　大倉工業
　point：液晶用光学フィルムの受注回復動向と、合成樹脂の価格改定進捗

4463　日華化学
　point：アジア向け繊維用界面活性剤の売上高と、化粧品事業の利益率改善

5214　日本電気硝子
　point：FPD用ガラスの出荷回復と、不採算事業の整理・減損計上の有無

【鉄鋼・金属・機械】

5440　共英製鋼
　point：国内鉄筋用棒鋼の販売価格と、鉄スクラップとのスプレッド変動

5444　大和工業
　point：米国でのH形鋼販売価格と、米国子会社からの持分法投資損益

5659　日本精線
　point：水素・半導体ガス向けステンレス鋼線の売上と、ニッケル相場影響

5905　日本製罐
　point：18リットル缶の出荷数量と、ブリキ原材料価格の転嫁状況

6135　牧野フライス製作所
　point：中国・米国など地域別の受注高と、期末における受注残高の水準

6325　タカキタ
　point：畜産農家向け農機具の販売台数と、補助金有無による受注変動

6391　加地テック
　point：水素ステーション・ガス用圧縮機の受注残高とメンテナンス収益割合

6454　マックス
　point：国内住宅設備（換気等）の販売数と、海外建築用釘打機の伸長

9962　ミスミグループ本社
　point：VONA事業の取扱高と、FA事業における中国市場の底打ち状況

6870　日本フェンオール
　point：防災システムの大型案件完了時期と、半導体装置向け熱制御部品

5959　岡部
　point：建築用構造機材の出荷数量と、米国市場におけるボルト販売の成否

6268　ナブテスコ
　point：産業ロボット向け精密減速機の受注回復と、自動ドア保守の利益率


【電気機器・精密機器】

6770　アルプスアルパイン
　point：車載向けモジュールへのシフト状況と、スマホ用部品の在庫水準

6932　遠藤照明
　point：LED照明の販売単価と、省エネ・無線制御システムの受注件数

6961　エンプラス
　point：データセンター向け光通信用レンズの需要急拡大と、半導体利益率

6971　京セラ
　point：半導体・電子部品セグメントの利益と、通信事業の構造改革の進捗

6981　村田製作所
　point：積層セラミックコンデンサの稼働率と、スマホ・車載の受注回復

7741　HOYA
　point：半導体用マスクブランクスの出荷動向と、HDD基板の需要回復

8035　東京エレクトロン
　point：次世代半導体製造装置の受注高と、中国向け輸出規制の業績影響

6817　スミダコーポレーション
　point：EV・ADAS向け車載コイルの売上と、欧州市場の景況感による影響

6920　レーザーテック
　point：EUV向け検査装置の受注残高・納品進捗と、研究開発費の売上比率


【自動車・輸送機器】

5332　TOTO
　point：中国不動産低迷による海外事業への影響と、国内リフォーム需要

5333　NGK（日本ガイシ）
　point：排ガス浄化用セラミックスの需要推移と、NAS電池の受注状況

5334　日本特殊陶業
　point：プラグ補修用の堅調な需要と、半導体パッケージの在庫調整状況

8015　豊田通商
　point：アフリカ事業の利益貢献と、リチウム等の車載電池材料の取扱量


【小売・卸売・サービス】

3137　ファンデリー
　point：宅配弁当の定期購入者数の推移と、マーケティング費の投資対効果

368A　北里コーポレーション
　point：新規上場後の成長投資の規模感と、既存事業が生むキャッシュフロー

4318　クイック
　point：製造・建設向け人材紹介の成約件数と、1件あたりの紹介手数料単価

4679　田谷
　point：既存店売上高の回復状況と、不採算店閉鎖による損益分岐点の低下

7475　アルビス
　point：北陸での既存店売上前年比と、生鮮利益率・物流2024年問題コスト

8103　明和産業
　point：中国向け化学品取引の動向と、高配当性向に基づく株主還元の姿勢

8133　伊藤忠エネクス
　point：ガソリン販売の利益マージンと、次世代燃料を含む卸売事業の利益

2428　ウェルネット
　point：コンビニ決済手数料の改定による影響と、スマホ決済アプリの普及度

7539　アイナボHD
　point：住宅設備機器卸の売上高と、リフォーム・大型物件の受注残高

7625　グローバルダイニング
　point：既存店の客数・客単価の前年比と、インバウンド取込による増収幅

7976　三菱鉛筆
　point：ドイツ法人買収による海外展開加速と、高単価筆記具の海外販売比率


【運輸・物流】

9001　東武鉄道
　point：鉄道旅客収入の回復率と、スカイツリー周辺のレジャー事業利益

9020　東日本旅客鉄道
　point：新幹線・定期券収入の推移と、Suica経済圏など非鉄道事業の成長

9021　西日本旅客鉄道
　point：インバウンドによる山陽新幹線の好調さと、固定費削減の継続効果

9044　南海電気鉄道
　point：関空アクセス利用者の回復と、沿線再開発の不動産販売利益貢献

9064　ヤマトHD
　point：宅急便単価引き上げの効果と、外部委託物流費の抑制による改善幅

9104　商船三井
　point：ONE社からの持分法配当と、自動車船・LNG長期契約の安定収益

9110　NSユナイテッド海運
　point：ケープサイズ船の市況変動による業績影響と、配当性向の水準

9201　日本航空
　point：国際線旅客単価の維持と、貨物便収益および燃油・為替の変動影響

9202　ANAHD
　point：国内線の高稼働維持と、国際線旅客単価・LCC（Peach）の黒字定着

9206　スターフライヤー
　point：北九州発着路線の自社便搭乗率と、ユニットコスト管理の状況

9301　三菱倉庫
　point：医薬品物流を含む倉庫稼働率と、不動産部門の空室率・賃料水準

9362　兵機海運
　point：外航・内航それぞれの貨物輸送量と、燃料費調整制度による転嫁


【金融・証券・保険】

2127　日本M&Aセンター
　point：成約件数・受託案件数の回復ペースと、コンプライアンス体制の整備

6080　M&Aキャピタル
　point：コンサルタント1人あたり成約件数と、大型案件の成約タイミング

6196　ストライク
　point：銀行・税理士等からの紹介案件の積み上がりと、ウェブ相談件数

7172　JIA
　point：航空機・船舶オペリース組成件数の回復と、売却益計上のタイミング

7177　GMOフィナンシャル
　point：FX・CFD取引高と、金利上昇に伴う受入利息の増加幅を確認

8616　東海東京FH
　point：富裕層向け委託手数料収入の増減と、IPO等の投資銀行業務成約

8699　HSHD
　point：証券・銀行事業の利鞘とシナジー効果、システム費用の抑制状況

8700　丸八証券
　point：東海地方の対面営業による投信・株手数料収入と、預かり資産残高

8704　トレイダーズHD
　point：FX取引数量のシェア拡大と、システム内製化によるコスト率の変化


【電気・ガス・エネルギー】

9503　関西電力
　point：原発稼働による燃料費削減効果の大きさと、卸電力市場での販売利益

9506　東北電力
　point：燃料費調整制度のタイムラグ影響と、女川原発再稼働の進捗状況

9507　四国電力
　point：伊方原発の安定稼働と、燃料価格変動・再エネ出力抑制の収益影響

9508　九州電力
　point：原発定期検査の重複リスクと、半導体工場誘致に伴う電力需要の伸び

9511　沖縄電力
　point：石炭比率が高い燃料構成への影響と、料金値上げによる収益改善幅

9533　東邦瓦斯
　point：ガス販売数量と電力小売契約数、原料費調整制度の進捗を確認

9534　北海道瓦斯
　point：寒冬によるガス需要増の有無と、電力小売など附帯事業の利益貢献


【教育・その他サービス】

7600　日本エム・ディ・エム
　point：米国での自社製品（人工関節等）の売上比率と、為替・診療報酬影響

9158　シーユーシー
　point：支援先医療機関数の拡大と、透析・訪問看護ステーションの開設進捗

9733　ナガセ
　point：東進の現役生・浪人生別生徒数の推移と、模試受験者数の動向

9914　植松商会
　point：東北の製造業向け機械工具販売実績と、半導体関連設備投資の需要

 

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

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