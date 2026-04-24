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▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２４日５時）【宗谷地方】くもり一時雪か雨【上川地方】くもり【留萌地方】くもり【網走地方】くもり後雪か雨【北見地方】くもり後雪か雨【紋別地方】くもり後雪か雨【釧路地方】晴れ後くもり【根室地方】晴れ後くもり【十勝地方】くもり時々晴れ【胆振地方】くもり時々晴れ【日高地方】くもり時々晴れ【石狩地方】くもり時々晴れ【空知地方】くもり時々晴れ【後志地方】くもり時々晴れ