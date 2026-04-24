強硬な対外政策を打ち出すトランプ大統領第2次トランプ政権が発足してから、世界は"暴君"に振り回されっぱなしだ。唐突な相互関税と相次ぐ軍事行動は各国によけいなダメージを与えている。それでも、トランプ劇場は終わらない。その終演まで、まだあと1000日。このままじゃ、世界がもたないよ！途中で彼を止める手段は存在しないの？【写真】3月28日、全米に広がった反トランプデモ＊＊＊【暴走するトランプ政権、任期は