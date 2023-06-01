元宝塚歌劇団・星組トップスターの礼真琴が主演を務めるミュージカル『BOOP The Musical ブープ！ザ ミュージカル』の公演ビジュアルが解禁された。【別カット】礼真琴の“ベティーちゃん”扮装ビジュアル（ロゴ入り）1930年代にアメリカで誕生したアニメーションキャラクター「ベティー ブープ」（ベティーちゃん）を主人公に描く新作ブロードウェイミュージカルが、日本上陸を果たす。演出・振付のジェリー・ミッチェル氏が