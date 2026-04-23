ムーミン小説の世界が、日本の伝統工芸品にちりばめられた、江戸切子グラスが登場した。＞＞＞ムーミンの江戸切子グラスをチェック！（写真14点）「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている