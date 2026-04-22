今回、Ray WEB編集部は、フレネミーな友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞中学時代の友だちと3人で集まった主人公。バイト終わりだったけど「絶対来て！」と言われ、ウキウキで参加しました。しかし到着すると「本当に来たんだ（笑）」とまさかのひと言を...。原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖「本当に流行ってんの？
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 男児遺棄「共犯者いる」母の肉声
- 2. みそきんに虫の組織片混入 謝罪
- 3. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 4. 妊婦死亡 生まれた娘に重い障害
- 5. 森口博子 結婚をお断りした理由
- 6. 損保3社 トヨタの情報持ち出し
- 7. 店員の一言に母激怒 投稿が炎上
- 8. ミセスの公演中に奇声 全員退場
- 9. 27日の「CDTV」出演アーティスト
- 10. 外国人向けマンション 抗議殺到
- 1. 男児遺棄「共犯者いる」母の肉声
- 2. みそきんに虫の組織片混入 謝罪
- 3. 妊婦死亡 生まれた娘に重い障害
- 4. 外国人向けマンション 抗議殺到
- 5. 「パパ活」で再会 まさかの相手
- 6. 覚醒剤を使用か 16歳少年を逮捕
- 7. 日光東照宮に829万円の賠償命令
- 8. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 9. 上司を責め立てる…パワハラ認定
- 10. 逮捕の義父…兄と「絶縁状態」か
- 1. 大越氏 トランプ氏を痛烈批判
- 2. 消費税率 1%に引き下げる案浮上
- 3. 自転車新ルールで渋滞 変化指摘
- 4. 鹿嶋市が異例の声明「強い憤り」
- 5. 男児遺棄「報道抑制提言」に賛否
- 6. 九国野球部内暴力 被害者の告白
- 7. 福島氏「そんなのいい」論争勃発
- 8. 自民 AI分野に1兆円投資を要請へ
- 9. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 10. 4店舗だけ営業 巨大施設が廃墟化
- 11. 中道・有田氏「盗聴被害」に言及
- 12. 男児遺棄 警察が疑う「衝動性」
- 13. 「主婦年金」が縮小?将来に不安
- 14. 次の女性首相になってほしい 1位
- 15. 「本屋が雪崩を打ってなくなるのでは」…自民本屋議連の斎藤健会長が危惧、出版文化産業振興財団は運送業規制強化によるコスト増に懸念
- 16. 売り手の利益軽視 M&A仲介の怠慢
- 17. 「旧4宮家に未婚の男系男子か」 皇族数確保、百地・日大名誉教授
- 18. 【衝撃の告白】盗聴、尾行、無断侵入も。有田芳生を丸裸にした公安警察の実態。いったい誰が？横田めぐみさんの両親も盗聴されていた
- 19. 東京Dシティの遊戯機 当面休止へ
- 20. 逮捕の父 普段は送迎してない
- 1. 韓で「気持ちいい」は笑われる?
- 2. 「ネッシー」また2回目撃される
- 3. 外国人客に「水2000ウォン」判明
- 4. イランとアメリカ 戦力差の現実
- 5. トランプ 米国では根強い人気
- 6. 韓国に「イライト」世界最大規模
- 7. BTSは安泰じゃない 勢力図変化か
- 8. ホルムズ海峡 コンテナ船銃撃か
- 9. イラン船舶拿捕 戦闘後初めてか
- 10. 独ルフトハンザ 合計2万便休止へ
- 1. 損保3社 トヨタの情報持ち出し
- 2. 2032年には株価10万円到達予想
- 3. 東京都独自のポイント 貯め方
- 4. 駅員が改札内に入るための注意点
- 5. 経済的DVと専業主婦 金巡る違い
- 6. 平日厳しい 配達員が苦労語った
- 7. 家族のため…タワマン社長の崩壊
- 8. 大型駅の隣に住め 賃貸の新常識
- 9. ホルムズ解放 株価上昇の行方は
- 10. 1日370万稼ぐ専業主婦の銘柄選び
- 1. クック氏後任は「Neo」に期待
- 2. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
- 3. スピードと安定感がアップ。アークテリクスのトレランシューズが進化した
- 4. 海から生まれたフランクフルト
- 5. アイドルMVに学ぶ クリエイティブ の着眼点〜ももいろクローバーZ『Sweet Wanderer』／山戸結希
- 6. ヘッドフォンアンプ 132万円
- 7. わずか2.2gでサイレン級の音。災害や遭難に常時備えられる極小チタン笛
- 8. 初心者でも手軽に楽曲制作・演奏ができる！カシオ計算機、サンプラー『SXC-1』
- 9. 楽天モバイルが「my 楽天モバイル」や「Rakuten Link」、公式Webサイト（申込時含む）にて新たなログイン認証方式「パスキー」を4月下旬以降に導入
- 10. NTTドコモ、虹彩認証搭載のMIL規格14項目準拠なタフネススマホ「arrows NX F-02H」を発表！5.4インチWQHD液晶や64bit対応ヘキサコアCPU、Android 5.1 Lollipopなど
- 11. 目が不自由でもスマホの便利さを、KDDIが視覚障害者向けにスマホ教室
- 12. 生贄メイドVS悪魔崇拝集団『ゼイ・ウィル・キル・ユー』新ビジュアル解禁 脚本は「『ローズマリーの赤ちゃん』に敬意を込めて」［ホラー通信］
- 13. ミクシィ、写真・動画共有スマホアプリ「家族アルバム みてね」 無料で容量無制限
- 14. Androidタブレットの最多価格帯は2万台に、シェアトップのASUSは3万円台も拡大
- 15. [ナガコが見た！ミュージックビデオ日本史]Vol.04 隆盛期編：90年代後半の最隆盛期到来
- 16. KDDIが横浜駅直結「au YOKOHAMA」と八王子東急スクエア内「au HACHIOJI」の直営店を4月24日にオープン！全国19店舗に
- 17. Windows11の日時表示 自由自在に
- 18. 独自のシネマ音響技術をさらにアップグレード！本格シネマ体験を提供5ch サウンドバー「JBL BAR 300MK2」
- 19. 10万円を切る高コスパな新ハイエンドスマホ「POCO F8 Pro」を写真や動画で紹介！Snapdragon 8 EliteやBose監修音響システムを搭載【レポート】
- 20. 500億円規模のKelpDAOハッキング事件はなぜ起きたのか、北朝鮮のハッカー集団「Lazarus」が関与とLayerZeroが発表
- 1. 負傷の米投手 インスタで報告
- 2. 村上宗隆 実はMLB記録に「王手」
- 3. 日ハム勝利「奈良さまに聞いて」
- 4. 久保建英 「残留コール」受ける
- 5. 藤川 16失点大敗で投手が再確認
- 6. G大阪が逆転負け「意味ない」
- 7. ヤク山野が4戦4連勝 歓声浴びる
- 8. りくりゅう ギャラは1000万円超?
- 9. 31三振でも 村上宗隆をなぜ評価
- 10. 竹丸10奪三振に「十分合格点」
- 1. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 2. 森口博子 結婚をお断りした理由
- 3. ミセスの公演中に奇声 全員退場
- 4. 27日の「CDTV」出演アーティスト
- 5. クロちゃん 現在の貯金額を告白
- 6. 元モー娘。中澤裕子の姿に驚く声
- 7. 梶原「タモリ面白くない」同調か
- 8. 「SEKAI NO OWARI」独立を発表
- 9. 地震後すっぴん登板 NHKアナ称賛
- 10. 王林に「見るたびに下品に」の声
- 1. 片手OK セブンの「朝食パン」
- 2. 真剣交際はムリだな…。男性から恋愛対象外にされる「女性の行動」
- 3. 両親から全裸追放宣告され、悲痛
- 4. 二児の母に 引退したセク女の今
- 5. 40・50代に馴染むミニボブ紹介
- 6. まさかのがん宣告 4人家族の生活
- 7. 通勤服 ハニーズの6分袖ブラウス
- 8. ローソン 注目の新作スイーツ
- 9. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 10. スクワットとランジで美ボディへ