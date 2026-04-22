●あす23日(木)にかけて本降りの雨●雨とともに気温上昇鈍い 上着などが活躍●大型連休に向けても天気は小刻みな周期変化＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう22日(水)の県内は、西から近づいてきた前線や低気圧の影響で、日中は時間とともに雲が厚みを増し、どんよりとした空に…昼頃からぽつぽつと雨が落ち始め、夕方からは、雨傘を開く必要があるほどの雨になり始めました。 これから、あす23日(木)にかけては、西から